Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-03-22

ЕРЕВАН, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 марта, курс доллара США сократился на 2.63 драмa и составил 487.77 драм. Курс евро вырос на 1.14 драмa и составил 542.74 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 5.83 драм. Курс британского фунта сократился на 1.25 драмa и составил 640.83 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 587.99 драмa и составила 29952.94 драм. Цена серебра сократилась на 6.26 драмa и составила 386.41 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.