Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, была обсуждена сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе ситуация, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную.

Премьер-министр Пашинян выдвинул вопрос о необходимости расследования действий российских миротворцев в этой ситуации и подчеркнул необходимость того, чтобы российские миротворцы потребовали от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции.

Лидеры двух стран договорились приложить усилия для урегулирования сложившейся в Нагорном Карабахе кризисной ситуации.