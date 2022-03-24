СНБ Арцаха возбудила уголовные дела по факту взрыва газопровода и прекращения подачи газа в Арцах

Служба национальной безопасности Республики Арцах выступила с заявлением в связи с повреждением ведущего в Арцах газопровода и прекращением подачи газа. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“8 марта около 23:15 в районе, подконтрольном ВС Азербайджана, был взорван магистральный газопровод из Республики Армения в Арцах.

В связи с описанным случаем в СНБ Арцаха возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК Республики Арцах, которое направлено в Следственный комитет Республики Арцах для предварительного изучение.

22 марта в Службу национальной безопасности Арцаха поступило заявление директора ЗАО «Арцахгаз» на имя генерального прокурора Республики Арцах о преступлении, согласно которому 21 марта в Шуши была нарушена подача газа из Армении в Арцах вооруженными силами Азербайджана на контролируемом участке, наличие давления в трубопроводе свидетельствует о том, что на этом участке газопровода установлен вентиль.

В связи с описанным случаем в Службе национальной безопасности также возбуждено уголовное дело, ведется следствие”.