Слухи о продвижении подразделений ВС Азербайджана - дезинформация: Министерство обороны Армении

Распространяющиеся слухи о продвижении ВС Азербайджана являются дезинформацией. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны РА.

«Мы категорически опровергаем эти сведения. На указанном участке, который находится под азербайджанским контролем, азербайджанские подразделения имеют несколько позиций, которые, не оборудованы, и их невозможно использовать в зимний период. Сейчас, в связи с изменением погодных условий, азербайджанские военные возвращаются на эти позиции. Ни о каком продвижении не может быть и речи», - заявили в Минобороны.

На этом участке, как и на всех других участках границы, ВС РА в полную меру выполняют свои задачи, в том числе осуществляют наблюдение за любым передвижением ВС Азербайджана и держат ситуацию под контролем. Минобороны еще раз призвало при распространении сведений о пограничной обстановке руководствоваться исключительно официальной информацией.