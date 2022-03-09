Пашинян пообещал приложить все усилия для эффективной реализации армяно- французских программ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что состоявшиеся в рамках форума «Амбиции: Армения-Франция» обсуждения, контакты между специалистами будут действительно эффективными, положив начало реализации новых и перспективных программ. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в заключительном выступлении в ходе форума.

Пашинян подчеркнул, что для него большая честь завершить форум в Париже, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией.

Премьер-министр коснулся успешного армяно-французского сотрудничества в различных сферах, в частности, в сфере образования и здравоохранения.

«Мы благодарим Францию за то, что разделили успех Армении. Яркий пример сотрудничества в сфере инновационного образования открывшиеся в Париже и Лионе центры ТУМО. Новые программы разрабатываются в тесном сотрудничестве с существующей Парижской сетью здравоохранения, сетью больниц Лиона, организацией «Врачи без границ» и медицинскими учреждениями Армении. Лучше всего сотрудничество в этой сфере было продемонстрировано во время и после недавней Арцахской войны, когда несколько десятков врачей посетили Армению для оказания помощи раненым армянам.

С точки зрения сотрудничества в рамках международных организаций я не могу не упомянуть состоявшийся в Армении в 2018 году Саммит Франкофонии, который стал самым крупным международным мероприятием в нашей стране после обретения Арменией независимости», - сказал Пашинян.

Он отметил, что после 44-дневной войны в 2020 году, как и в контексте нынешних глобальных вызовов, у Армении сегодня есть жизненная потребность укрепить свою экономику, вдохнуть новую жизнь в экономическую политику, в том числе за счет привлечения новых инвестиционных программ.

«Мы рады, что после войны Франция выразила политическую волю экономически поддержать Армению, по-новому стимулировать армяно-французское экономическое сотрудничество», - сказал Пашинян.

Он отметил, что подписанная в декабре 2021 года 5-летняя дорожная карта армяно-французского экономического сотрудничества предоставляет широкие возможности и является прочной основой для продвижения амбициозного сотрудничества в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранение и высокие технологии.

«Сегодняшний форум, его насыщенная и впечатляющая программа является логическим продолжением последовательных шагов, предпринятых в последние месяцы, одним из первых шагов на пути реализации подписанной дорожной карты. Поэтому позвольте высказать мнение, что состоявшиеся в ходе форума дискуссии и контакты между армянскими и французскими партнерами будут действительно эффективными, положив начало плодотворному рабочему сотрудничеству и реализации новых и перспективных программ. От имени правительства Армении могу заверить вас, что мы не пожалеем сил и энергии для эффективной реализации совместных программ», - сказал Пашинян.

Он отметил, что хотя в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, но это лишь часть богатой мозаики армяно-французских контактов и отношений: армяно-французские контакты были многослойными со времен средневековья.

«Живым символом армяно-французских отношений сегодня является наличие во Франции активной армянской общины численностью 700 тысяч человек, которая является одной из важных движущих сил нашего эффективного сотрудничества, гарантом непрерывного сотрудничества и вечного братства между нашими народами», - сказал Пашинян.