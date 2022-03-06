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В селе Джанфида Армавирской области сгорело 150 тюков кормов

В селе Джанфида Армавирской области сгорело 150 тюков кормов

6 марта в 11:06 часов в Армавирский областной центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что на крыше одного из коровников в конце 4-й улицы села Джанфида вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, пожар локализовали в 11:35 часов, потушили в 12:18. На крыше коровника сгорело около 150 тюков кормов.

 

 

 

 

 


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