В селе Джанфида Армавирской области сгорело 150 тюков кормов

6 марта в 11:06 часов в Армавирский областной центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что на крыше одного из коровников в конце 4-й улицы села Джанфида вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар локализовали в 11:35 часов, потушили в 12:18. На крыше коровника сгорело около 150 тюков кормов.