В селе Тароник Армавирской области сгорел автомобиль  

В Армавирский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 6 марта в 03:04 часов поступил сигнал о том, что в селе Тароник горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Армавирского областного отдела Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул в автомобиле Dodge, припаркованном на улице Тиграна Мец.

Отмечается, что пожар был локализован в 03:24 часов, потушен – в 03:33. Сгорел автомобиль.