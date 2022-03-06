Время в Ереване: 11:07:36,   6 Март

В селе Тароник Армавирской области сгорел автомобиль  

В селе Тароник Армавирской области сгорел автомобиль  

В Армавирский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 6 марта в 03:04 часов поступил сигнал о том, что в селе Тароник горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Армавирского областного отдела Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что пожар вспыхнул в автомобиле Dodge, припаркованном на улице Тиграна Мец.

Отмечается, что пожар был локализован в 03:24 часов, потушен – в 03:33. Сгорел автомобиль.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]