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Сотрудники посольства Армении в Украине переведены из Киева во Львов и Ужгород

Сотрудники посольства Армении в Украине переведены из Киева во Львов и Ужгород

Из соображений безопасности сотрудники посольства Армении в Украине переведены из Киева во Львов и Ужгород, откуда продолжат работать и обслуживать граждан Армении в полном объеме. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Унанян подчеркнул, что посольство Армении в Украине является одной из редких дипмиссий, продолжавших все это время работу всем составом, обслуживая своих соотечественников и будет продолжать это делать на новых местах дислокации.

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