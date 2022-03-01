Парламент Армении по окончании очередного заседания 1 марта проведет дополнительное заседание

Национальное собрание РА 1 марта с 18:30 до 20:00 проведет дополнительное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании 1 марта председатель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян в соответствии с Регламентом НС предложил провести дополнительное заседание с 18:30 до 20:00. Он предложил вынести вопрос на голосование.

Проект решения НС о проведении дополнительного заседания после четвертого очередного заседания 1 марта получил 59 голосов за, 10 против, при 1 воздержавшемся.

В настоящее время в Парламенте обсуждается вопрос о выдвижении кандидатуры Атома Джанджугазяна на пост председателя Счетной палаты.

В Национальном Собрании с 16:30 до 18:00 - время объявлений.