В Москве проходит встреча Путина и Алиева

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что встреча проходит с соблюдением всех антиковидных ограничений.

Ранее российские СМИ сообщали, что лидеры двух стран обсудят выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе по разблокировке экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Планируется также обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и в гуманитарной сферах. Согласно сообщению, по итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом сотрудничестве.