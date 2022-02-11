Матч между юношескими сборными Армении и Украины Д-21 состоится в Армавире

В Армавире впервые пройдет официальный международный матч по футболу. Встретятся юношеские сборные Армении и Украины Д-21.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 24 марта в рамках десятого тура отборочной группы H чемпионата УЕФА ЕВРО среди юношей Д-21 встретятся молодежные сборные Армении и Украины.

Матч состоится на стадионе «Сити» Армавира. Начало игры в 15:00.

Напомним, что последний региональный матч сборной Армении до 21 года состоялся 11 октября 2019 года на стадионе «Сити» в Гюмри, где наша команда обыграла своих сверстников из Люксембурга со счетом 2:0.