Одной из целей правительства является подписание мирного соглашения с Азербайджаном: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что заключение мирного соглашения с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией является одной из целей правительства, как это было одной из целей всех правительств Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе парламентского часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Цовинар Варданян.

Варданян напомнила об объявленном Арменией обязательстве открыть эру мирного развития, в то же время Азербайджан регулярно объявляет о необходимости подписания мирного соглашения с Арменией. Она поинтересовалась мнением премьер-министра о заключении мирного договора.

По словам Пашиняна, с одной стороны в Армении и за ее пределами пытаются создать впечатление, что кто-то навязывает Армении повестку дня, с другой стороны, что Армения уклоняется от повестки. «Подписание мирного договора с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией и закрепление [всего этого] соответствующим документом, конечно, является целью нашего правительства, при этом такой была цель всех правительств Армении. Самой целью переговорного процесса по карабахскому вопросу было подписание мирного договора, это зафиксировано во всех документах. Готовы ли мы подписать мирное соглашение с Азербайджаном? Да», — сказал Пашинян.

На вопрос, готова ли Армения вести переговоры по этому мирному соглашению, он вновь дал положительный ответ. Что касается формата переговоров, Пашинян сказал, что неоднократно подчеркивалась позиция правительства Армении по этому вопросу. Премьер-министр заверил, что целью переговоров всегда было подписание мирного соглашения.

«Мы готовы к конкретному и предметному разговору», - сказал премьер-министр.