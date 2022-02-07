Грузия запрещает транзит товара с маркировкой «мацун» через свою территорию: как решают проблему производители?

Мацун армянского производства с маркировкой «мацун» не может быть экспортирован в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания (Geographical indication, GI - это имя или знак, используемый на продуктах, который соответствует определенному географическому положению или месту происхождения), как коньяк во Франции, а армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт»

В беседе с Арменпресс в министерстве экономики Армении отметили, что, как и в случае с коньяком и шампанским во Франции, название «мацони» зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания. Государство проинформировало производителей молочных продуктов о том, что название «мацун» аналогично названию «мацони», зарегистрированному в Грузии, что может вызвать проблемы при экспорте продукции с таким названием через территорию Грузии.

«Еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивируя тем, что это названо можно перепутать с мацуном, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание», — сказала пресс-секретарь министра экономики Гаяне Антонян.

Она заверила, что правительство предпринимает шаги по уточнению с грузинскими коллегами использования географических указаний. «В этом контексте министерство экономики инициировало законодательные изменения в закон Республики Армения «О географических указаниях», которые позволят уполномоченному государственному органу, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому только производители могут регистрировать географические указания.

Изменение закона позволит зарегистрировать наименование «мацун» в Республике Армения в качестве географического указания. Однако продукт с вышеуказанным наименованием может быть экспортирован в другие страны через территорию Грузии только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний», — сказала Антонян.

Она добавила, что на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии обсуждалось соглашение о взаимном признании и защите географических указаний. Положения Соглашения и списки географических указаний, зарегистрированных в двух странах, вскоре будут обсуждены в рамках совместной рабочей группы.

Компания «Марианна» экспортирует мацун на рынок Российской Федерации. Вместо «мацуна» на экспорт компания с сентября-октября 2021 года пишет на своей продукции «Армянский горный йогурт». «Причина - запрет Грузии на ввоз на свою территорию продукции под названием «мацун» даже во время транзита. В августе-сентябре 2021 года наш товар остановили на таможне и сказали, что не пропускают.

В то время при посредничестве министра экономики партию разрешили экспортировать, но потом мы изменили название. Мы очень быстро организовали переименование», — рассказала заместитель директора компании Кристина Карапетян.

Она добавила, что на самом деле препятствий для названия «мацун» со стороны России не было, но поскольку он экспортируется из Армении в Россию через Грузию, в таком случае возникает проблема с маркировкой.

По ее словам, было выбрано наиболее близкое название - «армянский горный йогурт». Этот продукт уже известен российским потребителям. По словам Карапетян, Грузия зарегистрировала географическое указание много лет назад, но до недавнего времени не было ни требований, ни запрета, ни препятствий.

На вопрос, может ли это повлиять на объемы продаж в России, не вызовет ли проблем, она ответила, что вопросов много, что это такое, выглядит как другой продукт с таким же дизайном. «Но у нас есть представители, и они информируют магазины о значении изменения, чтобы потребитель понял, что это тот же мацун. Вопрос в том, что мацун армянский, почему мы не можем представиться этим названием? Пришлось заказывать новую типографию, что тоже связано с финансовыми затратами», — сказал он.

Компания изменила название только экспортируемых партий мацуна. Мацун будет по-прежнему продаваться под тем же брендом на местном рынке.

Анна Григорян