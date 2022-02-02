Премьер-министр РА Никол Пашинян вышел из самоизоляции и уже вернулся к работе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

С 1 февраля в соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу с 1 февраля, лица, получившие полную вакцинацию (два компонента), самоизолируются в течение 7 календарных дней со дня проведения ПЦР-теста. Не вакцинированные лица самоизолируются в течение 10 календарных дней со дня проведения ПЦР-теста.

26 января официально было объявлено, что премьер-министр РА Никол Пашинян заразился COVID-19.