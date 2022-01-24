Армения заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине не вышла из-под контроля: Пашинян

Естественно, ситуация вокруг Украины беспокоит Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Ситуация вокруг Украины напряженная. Если следить за международными СМИ, то создается впечатление, что напряженность нарастает день ото дня, ситуация взрывоопасная. Естественно, это нас беспокоит. Именно поэтому мы разделяем наши опасения с нашими международными партнерами, ОДКБ, а также с нашими западными партнерами.

Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Украине не вышла из-под контроля. Понятно, что у нас не так много рычагов воздействия в этом плане, но в любой ситуации мы руководствуемся национальными интересами Армении», - сказал Пашинян, выразив надежду, что напряженность не перерастет в военный конфликт.

Анализируя последние события, ставя в контекст этих событий то, что произошло с Арменией, премьер отметил: «Можно констатировать, что в 2013-2014 годах начались геополитические тектонические процессы, которые продолжаются по сей день. Именно эта геополитическая тектоника повлияла и на ситуацию в нашем регионе, в частности, в Нагорном Карабахе и вокруг него».