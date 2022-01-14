Решением премьера создана рабочая группа по восстановлению железной дороги на участках Ерасха и Мегри

Премьер-министр Никол Пашинян 14 января подписал решение о создании рабочей группы для эффективной реализации Программы восстановления двух участков железной дороги Армении: Мегри и Ерасх-граница Азербайджана. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

Руководителем рабочей группы назначен советник премьер-министра Арташес Туманян.