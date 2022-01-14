Армения и Турция согласились продолжить переговоры по полноценному урегулированию без предусловий

В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.