Армения и Турция согласились продолжить переговоры по полноценному урегулированию без предусловий
16:16, 14 Январь, 2022
14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Килича. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.
В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации.
Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм