Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ

Указом президента Армена Саркисяна, Вагаршак Арутюнян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт президента Армении.

Другим указом президента Вардан Тоганян отозван с должности посла Армении в России.