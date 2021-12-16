Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Второй Смарт-центр в Армении будет построен в Армавирской области

Второй Смарт-центр в Армении будет построен в Армавирской области

Во время онлайн сбора средств под названием «По зову Отечества», который проводился уже во второй раз, была собрана самая большая за всю историю COAF сумма - более 8,4 миллиона. долларов США.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе COAF, вырученные деньги будут вложены в строительство смарт-центра в Армавирской области, который станет вторым в Армении после смарт-центра Лорийской области. Отмечается, что Армавир, где будет построен второй смарт-центр, является колыбелью COAF, откуда фонд начал реализовывать свои программы по развитию сельских общин еще 18 лет назад.

Смарт-центры - это центры инновационного неформального образования, которые ускоряют развитие отдаленных сельских сообществ.

Благодаря инвестициям Vahe Fatal Foundation в Армавирском смарт-центре будет действовать студия цифрового дизайна. Еще 1 миллион долларов США пожертвовал основатель COAF Каро Армен.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]