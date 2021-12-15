ООН и ее органы должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся людям: глава Миграционной службы Армении

Начальник Миграционной службы Армении Армен Казарян принял участие во встрече высокопоставленных лиц, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Миграционной службы Армении, в своем выступлении Армен Казарян коснулся проблем массовой депортации, с которыми Армения столкнулась как в результате этнической чистки в Азербайджане в 1988-1992 годах, так и в результате войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года, когда более чем 91 тысяча человек были депортированы.

«Мы прилагаем последовательные усилия для достижения целей Глобального форума беженцев», - сказал Казарян, представив жилищную программу для беженцев на 2020 год.

Он подчеркнул, что бенефициарам уже передано более 250 сертификатов для покупки квартир, из которых более 150 уже приобрели свои квартиры. Армен Казарян также коснулся притока около 22 тысяч человек из Сирии в Армению, отметив, что Армения занимает третье место в Европе по количеству принятых сирийских беженцев на душу населения.

«Армения считает, что ООН и ее органы должны иметь безоговорочный и беспрепятственный доступ к нуждающимся людям, где бы они ни находились и при любых обстоятельствах. В контексте гуманитарной помощи права пострадавших лиц, их безопасность и достоинство или дискриминация по признаку происхождения, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения или иного статуса никоим образом не должны нарушаться», - заключил Армен Казарян.