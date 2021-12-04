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Франция и Катар доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарной помощи

Франция и Катар доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарной помощи

Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания, зимних товаров. 

Как  передаетАрменпресс, об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Катара.

 «Эта совместная гуманитарная операция демонстрирует долгосрочное сотрудничество между Францией и Катаром, а также приверженность двух стран поддержке народа Афганистана», - говорится в совместном заявлении.

 


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