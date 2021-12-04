Франция и Катар доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарной помощи

Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания, зимних товаров.

Как передаетАрменпресс, об этом говорится в совместном заявлении МИД Франции и Катара.

«Эта совместная гуманитарная операция демонстрирует долгосрочное сотрудничество между Францией и Катаром, а также приверженность двух стран поддержке народа Афганистана», - говорится в совместном заявлении.