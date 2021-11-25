В Сюникской области строят 7 альтернативных дорог
13:13, 25 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Сюникской области строятся 7 альтернативных дорог. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что, в частности, дороги строятся в общинах Шурнух, Воротан, Бардзраван, Гегануш, Чакатен.
«Кроме того, мы строим дорогу в обход села Верин Хотана, чтобы грузовики не проезжали через село», - сказал премьер.
Пашинян поинтересовался у министра территориального управления и инфраструктуры РА Гнела Саносяна о ходе строительства дорог в Сюникской области.
Гнел Саносян сказал, что дорога Татев-Агван полностью готова.
«Основная часть Татев-Агвана не уступает тому же М2, в некоторых местах широкая. Основная трудность - отдельные участки ущелья Татев-Дзор. Достаточно активно ведутся работы на других дорогах», - сказал Саносян.
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