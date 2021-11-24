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Поддержи Арцах: 10 декабря состоится телемарафон

Поддержи Арцах: 10 декабря состоится телемарафон
ЕРЕВАН, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 10 декабря Фонд Арцахского центра высоких технологий и стратегического планирования проведет телемарафон под названием «Stand by Artsakh». В беседе с «Арменпресс» руководитель отдела по связям фонда с международными организациями диаспоры Эмма Петросян отметила, что 10 декабря выбрано не случайно.

«10 декабря знаменательно в том смысле, что 10 декабря 1991 года прошел референдум о независимости Нагорного Карабаха. В тот же день, 15 лет спустя, была принята наша Конституция. Этот день также является днем защиты прав человека», - сказала Эмма Петросян.

Основная миссия фонда - способствовать восстановлению нарушенной социально-экономической реальности Арцаха. В этом контексте все собранные в ходе марафона деньги будут направлены на поддержку бизнес-идей и стартапов, направленных на развитие Арцаха.

Эмма Петросян отметила, что платформа ahimnadram.com была создана фондом для прозрачного проведения работы, где размещаются потенциально финансируемые программы. Уже установлено 11 программ, относящихся к разным направлениям.

«Есть как частные, так и государственные программы. У нас есть программа, регулирующая трудоустройство одной семьи. Есть другая, которую планируется реализовать в масштабе сообщества. У нас есть программа, которая охватывает весь Арцах. Например, программа по строительству модульных домов. Мы отдаем предпочтение программам, связанным с IT-сферой, но также принимаются программы, связанные с сельским хозяйством, образованием и другими сферами, которые будут способствовать развитию Арцаха», - сказала Эмма Петросян.

Марафон будет транслироваться на разных телеканалах в течение 4-5 часов.
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