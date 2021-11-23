20-серийная медицинская мелодрама “Вторая жизнь” выйдет в эфир на телеканале “Армения Премиум” в сети Ucom

С сегодняшнего дня в разделе “Видеопрокат” абоненты телевизионной услуги Ucom смогут посмотреть 20-серийную медицинскую мелодраму Варшама Геворгяна “Вторая жизнь”. А с 29 ноября она будет доступна на телеканале "Армения Премиум”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании Ucom, основные действия фильма разворачиваются в одной из больниц Еревана. Представлена повседневная жизнь врачей, работа, а также их личная жизнь. Главный герой телепроекта – хирург Роберт: он преуспел как в личной, так и в профессиональной жизни. У него есть любимая работа, друзья, роскошный особняк и красивая жена. Однако в один прекрасный день эту совершенную идиллию нарушает 20-летняя гитаристка рок-группы Анна, с которой герой знакомится во время операции.

“Мы продолжаем поддерживать создание армянского телеконтента, который в первую очередь доступен абонентам Ucom как в разделе «Видеопрокат» телевизионной услуги Ucom, так и на телеканале «Армения Премиум»”, - сказала коммерческий директор компании Ucom Арина Арустамян.

“Мы продолжаем знакомить зрителя с многожанровыми телефильмами, новыми жанрами и тематикой. На этот раз мы представляем мелодраму, рассказывающую о работе врачей, об ответственности за принятие решений и о предоставлении второй жизни больным. Уверен, что этот фильм даст зрителю повод задуматься и, конечно же, обеспечит им интересный телевизионный досуг”,- отметил генеральный директор телекомпании “Армения” Давид Бабаханян.

В актерский состав нового телефильма вошли Варшам Геворгян, Аревик Геворгян, Жан Ншанян, Карлен Мурадян, Фрида Йорк, Сирануш Лазян, Армен Кушкян, Артур Гукасян, Лусине Аванесян, Айк Дургарян, Луиза Нерсисян, Арман Навасардян, Карин Цатурян, Арман Хачатрян, Арутюн Саргсян и другие.

Создатели фильма обещают красивую историю любви, приправленную рок-музыкой и с захватывающими цветосветовыми решениями.