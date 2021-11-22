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Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Министерство обороны

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна: Министерство обороны
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы по состоянию на 12:00 22 ноября относительно стабильна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА.

«Провокаций со стороны противника не зарегистрировано, равно как и значительных перемещений сил и средств. Оперативная обстановка полностью контролируется Вооруженными силами РА», - говорится в сообщении ведомства.
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