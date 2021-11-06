COVID-19: в Армении зарегистрировано 2177 новых случаев заражения, 46 человек скончались

По состоянию на 11:00 часов 6 ноября, в стране зарегистрировано 2177 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровевших — 2283 человека, 46 человек умерли. За последний день было проведено 10 469 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

Таким образом, всего в Армении подтверждено 319 016 случаев заболевания коронавирусом, 279 148 человека выздоровели, 31 908 пациентов проходят лечение

В общей сложности, от коронавируса зарегистрировано 6628 смертей. Общее количество смертей от других болезней - 1332.

Всего было проведено 2 167 911 тестов.