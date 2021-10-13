Прозвучавшие в ту ночь аплодисменты были подарком на мой День рождения: Лорис Чгнаворян

Лорис Чгнаворян приехал на Родину тогда, когда родная земля стонала от ран разрушительного землетрясения, когда началось Арцахское национально-освободительное движение, а на площади Свободы проходили многотысячные митинги. Он стал невольным участником и сторонником всего этого. И его главная миссия заключалась в том, чтобы в эти трудные времена сеять благотворную деятельность, занять должность художественного руководителя и главного дирижера Армянского филармонического оркестра. Сегодня маэстро исполняется 84 года.

Он вспоминает, что был сыном родителей, которые пережили геноцид и бедствия, которые приехали и укрылись в иранском городе Боруджерд. Будущий музыкант родился здесь, учился на скрипочном отделении Тегеранской консерватории, затем окончил скрипичный и композиционный факультеты Венской музыкальной академии. Кажется, что он мог бы быть удовлетворен таким образованием, но это не так. Вскоре после окончания он был назначен директором и представителем-композитором Архива народной музыки Министерства культуры Ирана, затем главным дирижером Оперного театра Тегерана, главным музыкальным директором Культурного фонда Пехлеви. За пятилетней работой в этих областях следует деятельность в Вене, Нью-Йорке и в Лондоне. В 1978 г. он основал Армянский музыкальный институт в Лондоне, что стало очень важной инициативой для популяризации благо армянской музыки и музыки.

Но придет время действовать и на родине. Первый после землетрясения год в жизни Лориса Чгнаворяна ознаменовался его назначением художественным руководителем и главным дирижером Армянского филармонического оркестра. А то время предполагало разные трудности, нехватку ресурсов, организационную нервозность. Маэстро был призван все это преодолеть. И ему это удалось. Он организовал громкие фестивали симфонической музыки, такие как «Мир и мы», «Арам Хачатрян-90», «От геноцида к независимости», а также серию концертов «Час духовной музыки». Период самоотверженной деятельности, затем пешее паломничество в Гюмри с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения. В результате в 1992 году в разрушенном городе была открыта Академия культуры, ремесел и искусств. В том же году он основал в столице Молодежный симфонический оркестр, а через два года - Армянский филармонический оркестр. Легко перечислять и говорить, но нужно представить все усилия и энергию, которые он вкладывал, делая все это. Вспомним еще и катастрофическое время: страна, пострадавшая от землетрясения, рухнувшая экономика, жестокая война, блокада ...

Богата и творческая палитра энергичного художника. Три оперы: «Монастырь голубя», «Ростам и Зограб», «Пардис и Париса», столько же балетов - «Фантастика», «Симорг», «Отелло», пять симфоний, оратории, концерты, оркестровые сюиты. Действительно солидный багаж.

Подведем итог словами маэстро по случаю первого исполнения его монументального произведения «Ростам и Зохраб»: «Когда мне после долгих усилий удалось представить его на сцене Тегеранского концертного зала «Вахдат», я даже не предполагал, что стану свидетелем переполненного зала и что меломаны будут смотреть его в каменной тишине в течение двух часов. Аплодисменты в тот вечер стали подарком на мой день рождения, и я считаю себя одним из счастливейших людей».

С глубокой признательностью поздравим 84-летнего маэстро, посвятившего себя Родине в самые тяжелые для нас времена.

Акоп СРАПЯН