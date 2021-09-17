«Монако», «Бетис» борьбу в Лиге Европы начали с побед: результаты других игр

Начались матчи группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись игры первого тура.

В группе А «Рейнджерс» проиграл «Лиону» со счетом 0: 2, матч «Брондбю» - «Спарта» Прага завершился нулевой ничьей.

В группе B «Монако» с наименьшим счетом обыграл «Штурм», матч ПСВ - «Реал Сосьедад» также завершился ничьей - 2:2.

В группе C «Легия» с наименьшим счетом обыграла московский «Спартак», счет матча «Лестер» - «Наполи» - 2:2.

В группе D «Олимпиакос» имел преимущество над «Антверпеном» - 2:1, счет матча «Франкфурт» - «Фенербахче» - 1:1.

В группе E поединок «Локомотива» и «Марселя» также завершился ничьей - 1:1, «Галатасарай» обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

В группе F «Црвена Звезда» дома обыграла «Брагу», счет матча «Митъюлланд» - «Лудогорец» - 1:1.

Наибольший счет тура зафиксирован в матче группы B: «Бетис» - «Сельта» - 4: 3, «Бавария» дома обыграла «Ференцварош» со счетом 2:1.

В группе H венский «Рапид» проиграл «Генку» - 0:1, «Динамо» Загреб уступил «Вест Хэму» - 0:2.