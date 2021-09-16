Иранские водители будут освобождены в течение 3 дней: вице-премьер Папикян

Иранские водители, задержанные азербайджанской полицией на дороге Горис-Капан, скорее всего, будут освобождены в течение трех дней. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 сентября сказал вице-премьер Армении Сурен Папикян.

«Российские пограничники работают в этом направлении, в настоящее время ведутся переговоры, Иран также работает по своим дипломатическим каналам. В этом плане проблема, по большому счету, не в нашей сфере», - сказал Сурен Папикян, отметив, что объем грузоперевозок не уменьшился из-за сложившейся ситуации.

«Грузоперевозки из Ирана в Армению не прекратятся. У нас сейчас есть альтернативные варианты для перевозки всех грузов на любую часть территории Армении, а также для рассмотрения Армении как транзитной страны для Ирана», - сказал вице-премьер Сурен Папикян.