Главы МИД Армении и Грузии обсудили вопросы международного транспортного коридора «Персидский залив - Черное море»

Находящийся в Тбилиси в составе возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном делегации министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки дружественных и добрососедских армяно-грузинских отношений, выразили готовность приложить усилия для дальнейшего углубления взаимодействия, в частности, в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сферах.

Стороны выразили уверенность, что активизация диалога и сотрудничество между двумя странами будут способствовать региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению торгово-экономического сотрудничества с Грузией, выделив в этом контексте роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся соглашения о создании международного транспортного коридора «Персидский залив - Черное море» и новые возможности в его рамках.

В контексте стабильного развития и укрепления безопасности в регионе министр Мирзоян отметил важность разблокирования региональных коммуникаций, что также предоставит новые возможности для расширения сотрудничества Армения-Грузия.

В ходе встречи министр Мирзоян выразил благодарность Правительству Грузии за посреднические усилия по репатриации 15 армянских военнопленных. В то же время он добавил, что Азербайджан до сих пор продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, что является нарушением международного гуманитарного права, а также своих обязательств, принятых трехсторонним заявлением.

Глава МИД Армении представил своему грузинскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении, что подрывает региональную стабильность. Обращаясь к нагорно-карабахской проблеме, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.