Саакашвили заявил, что приедет в Грузию на муниципальные выборы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прибудет на родину на выборы в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.

"Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: у кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Саакашвили в понедельник в ходе видеообращения, опубликованного в Facebook.

Экс-президент также коснулся темы возбужденных против него в Грузии уголовных дел, отметив, что он не боится ареста. "Я не боюсь задержания, потому что уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня. Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу" - сказал политик. Он добавил, что о своем маршруте и точной дате приезда сообщит позже публично.

Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он очень ожидает прибытия Саакашвили и подарит ему "богатую коллекцию галстуков", а также "посадит в отремонтированную тюрьму".