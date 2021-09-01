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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Улыбки и свет доброты Первого сентября

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Улыбки и свет доброты Первого сентября

«Знание - это свет, который сопровождает каждого из нас с момента соприкосновения с ним. Сегодня традиционно отмечается День знаний и образования, который особенно запоминается первоклассникам. Они на «пути к большой жизни» делают свой первый шаг к знаниям. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, праздничное настроение совсем другие ощущения дарит не только детям, но и родителям. В этот день после летних каникул школа вновь наполняется жизнью и детскими голосами, даже город обогащается другими голосами - суета, детский смех, беседы взрослых, и все такое гармоничное и ожидаемое ... ».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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