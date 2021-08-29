Нарек Мкртчян представилновую программу по внедрению социального бизнеса в Арцахе

Министр труда и социальных вопросовРеспублики АрменияНарек Мкртчян и заместитель министра Рубен Саркисян в сопровождении государственного министра Арцаха АртакаБегларянапосетили парламент Арцаха.

Об этом Арменпресс сообщили из Национального Собрания Республики Арцах.

Приветствуя гостей, председатель НС Арцаха Артур Товмасян поздравил новоназначенного министра, высоко оценив его человеческие и профессиональные качества.При этом он особо подчеркнул деятельность Нарека Мкртчяна во время встреч с семьямипропавших без вести.

На встрече обсуждались около 15 программ, реализованных после войны через Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения. По словам министра, эти программы планируется возобновить, рассчитывая при этом, что они станут более адресными и целевыми.

«Наша цель - разрабатывая и предлагая альтернативы, постепенно совершить переход от прямой социальной поддержки к программам развития», - подчеркнул Нарек Мкртчян.

Министр отметил, что основная цель визита в Арцах –это презентация новой программы по внедрению социального бизнеса, которая будет включена в программы государственной поддержки. У Армении есть договоренности о реализации таких программ - с общеармянскими, армянскими благотворительными фондами, частными лицами и армянскими бизнесменами из Диаспоры. В этой связи министр подчеркнул важность реализации арцахцами бизнес-планов в Арцахе, а также демографической и социальной безопасности Арцаха.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с жильем временно перемещенных жителей Арцаха в Армении и жилищным строительством в Арцахе. Возможное продолжение некоторых программ поддержки в настоящее время находится в стадии обсуждения.