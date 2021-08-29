Сотрудники посольства Турции в Кабуле после временной эвакуации вернулись в здание посольства

Сотрудники посольства Турции в Афганистане вернулись в здание посольства в центре Кабула – после временной эвакуации, и уже продолжают свою работу.

Как передает Арменпресс, согласно информации турецкого телеканала NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Две недели назад наше посольство было временно эвакуировано и размещено в аэропорту Кабула. Вчера они вернулись в свое здание в центре Кабула и продолжают там работать. В наши планы входит продолжение нашей дипломатической миссии в Афганистане. Мы всегда следим за развитием ситуации с точки зрения безопасности, мы подготовили варианты на любую ситуацию. Наш приоритет— безопасность персонала», - сказал Эрдоган.