Избрание Католикоса-Патриарха Дома Киликийского:армянские католические епископы приглашены в Рим

Епископы Армянской Католической церкви, служащие в епархиях различных городов Ближнего Востока и всего мира, с 20 сентября приглашены в Рим на епископальное собрание - для избрания Патриарха Армянской Католической церкви, который заменит патриарха Григора Петроса, упокоившегося 25 мая.

Как передает Арменпресс со ссылкой на vaticannews, об этом заявил лидер армянских католиков Алеппо, распорядитель вакантного патриаршего места Армянского Патриархата Дома Киликийского архиепископ Петрос Мириатян.

Отмечается, что избрать патриарха 22 июня не удалось, так как ни один из кандидатов не смог набрать две трети голосов, как это предусмотрено избирательнымсинодальным уставомВосточных церквей.

Архиепископ Петрос Мириатян сообщил, что армянские католические епископы с 20 сентября начнут собираться в Лионской духовной семинарии в Риме, где под председательством кардинала Леонардо Сантри 22 сентября должны начатьсявыборные сессии.