Элина Даниелян - одна из лидеров личного первенства Европы по шахматам

Шахматистки, представляющие Армению, продолжают свои выступления на личном первенстве Европы среди женщин.

Как сообщает «Арменпресс», после трех сыгранных туров Элина Даниелян с 3 очками из 3 возможных среди лидеров. Анна Саркисян набрала 2,5 балла. Мария Геворгян и Сирануш Гукасян набрали по 2 очка. У Сусанны Габоян и Лилит Мкртчян по 1,5 очка.

В индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который проходит в городе Яссы, Румыния, участие принимают 117 шахматисток из 29 стран. Среди участников турнира 5 гроссмейстеров, 22 гроссмейстера среди женщин, 22 мастера международного класса и 17 мастеров международного класса среди женщин.

Армению на турнире представляют гроссмейстер Элина Даниелян, международный мастер Лилит Мкртчян, женские гроссмейстеры Анна Саргсян и Мария Геворгян, женские международные мастера Сусанна Габоян и Сирануш Гукасян и мастер женской ФИДЕ Мариам Мкртчян.