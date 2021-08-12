На складах Министерства обороны вспыхнул пожар

11 августа в 18:00 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на складах МО близ проспекта Аршакуняц в Ереване вспыхнул пожар.

Как передает «Арменпресс», в МЧС Армении сообщили, что по вызову сложности пожара номер 2 на место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 18:38, потушен в 18:45.

На территории N-ской воинской части сгорело около 2,5 га травяного покрытия и 150 оконных деревянных рам.

В работах по тушению пожара участвовали и пожарные воинской части.