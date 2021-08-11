Шойгу заявил, что РФ готова содействовать Армении в модернизации ее Вооруженных сил

Военное ведомство России готово помочь Армении в модернизации ее Вооруженных сил. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во время встречи с министром обороны РА Аршаком Карапетяном.

«Мы придаем большое значение развитию нашего сотрудничества в военной сфере как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. В то же время мы готовы и дальше поддерживать реализацию программ реформ в Вооруженных силах Армении», - сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что 102-я российская военная база находится в Армении, она хорошо оснащена и является гарантией безопасности. «Армения - ключевой союзник России в обеспечении мира на Кавказе. Мы очень заинтересованы в поддержании мира в регионе», - отметил он.

Сергей Шойгу поздравил Аршака Карапетяна с назначением на пост министра обороны, подчеркнув, что это назначение произошло в тяжелое время, когда перед оборонной сферой страны стоят сложные задачи по реализации ряда реформ.