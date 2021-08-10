Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август

Аршак Карапетян по приглашению Сергея Шойгу выехал в Россию

Аршак Карапетян по приглашению Сергея Шойгу выехал в Россию

10 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян по приглашению министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

В Москве запланирована встреча главы Минобороны Армении с российским коллегой, также и ряд других рабочих встреч.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]