Аршак Карапетян по приглашению Сергея Шойгу выехал в Россию

10 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян по приглашению министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

В Москве запланирована встреча главы Минобороны Армении с российским коллегой, также и ряд других рабочих встреч.