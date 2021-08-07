Токио-2020. Знамя Армении на церемонии закрытия Игрбудет нести Ованнес Бачков

На церемонии закрытия XXXII Летних Олимпийских игрв Токио знаменосцем Армении станет чемпион Европы и уже бронзовый чемпионата мира Ованнес Бачков.

Ему также оказана честь нести флагРеспублики Арменияво время церемонии открытия Игр.

Как передает Арменпресс, сборная Армении примет участие в церемонии закрытия Игр не очень большой делегацией.

Церемония начнется в 15:00 по ереванскому времени на Олимпийском стадионе Токио, во время которого мэр Токио передаст олимпийский флаг мэру следующего города-организатора - Парижа.

На XXXII Летних Олимпийских играх Армения завоевала 4 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебро, а гимнаст Артур Давтян и боксер Ованнес Бачков - бронзовые медали.