Министр обороны приказал уничтожать азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу РА
На состоявшемся 5 августа в Административном комплексе Министерства обороны Республики Армениязаседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян отдал приказ об уничтожении азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу Армении.
Как передает Арменпресс со ссылкой на СМИ и Телеграм-каналы, в частности, в своем выступлении министр обороны Аршак Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих, которые попытаются пересечь границу Армении.
При этом он предупредил, что будут строго наказаны те командиры, на подведомственных которым территориях азербайджанцы продвинутся хотя бы на сантиметр.
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