Азербайджанский оппозиционный блогер найден мертвым в Тбилиси

В Тбилиси найден мертвым азербайджанский оппозиционный блогер Гусейн Бакиханов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Грузию-онлайн», изначально появилась версия, что тело мужчины было обнаружено в квартире, где он жил, но позже стала распространяться информация, что Гусейн выпал из окна многоэтажного здания.

Знакомые блогера не исключают, что смерть Бахиканова была в интересах правительства Азербайджана. По словам одного из них – Автандила Маммадова, за два дня до смерти Гусейн рассказал ему о драке, случившейся в Тбилиси с группой азербайджанцев. Блогер тогда предположил, что эти люди напали на него по указке из Баку. Как сообщает Маммадов, Гусейн просил политического убежища в Грузии, поскольку подвергался преследованиям на родине.

Об инциденте с дракой пишет и азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, в 2017 году похищенный в Тбилиси и впоследствии осужденный в Баку. Он призвал грузинские СМИ проявить интерес к смерти Бакиханова, поскольку того преследовали азербайджанские силовики.

«12 июля группа азербайджанцев избила проживающего в Тбилиси эмигранта, которого в Азербайджане преследовала полиция. Гусейн обратился в полицию и за медицинской экспертизой. Но в обследовании внутренних органов ему было отказано. В течение недели от Гусейна не было вестей».

По словам Мухтарлы, 7 мая в Баку во время акции протеста Бакиханов был задержан. Тогда его приговорили к 15 суткам ареста. После освобождения блогер рассказал журналистам, что полицейские его пытали и угрожали изнасилованием. Находясь в Тбилиси, Гусейн продолжил критиковать правительство Азербайджана через СМИ и свой канал.