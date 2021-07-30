Анн Линде беспокоит напряженность на армяно-азербайджанской границе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде коснулась напряженности, сложившейся в последние дни на армяно-азербайджанской границе, призвав стороны полностью придерживаться положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Как передает «Арменпресс», об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

«Сообщения о повторяющихся инцидентах на армяно-азербайджанской границе вызывают серьезную тревогу. Я призываю стороны придерживаться последних гуманитарных шагов для полного выполнения положений заявления от 9 ноября и мирного урегулирования нерешенных вопросов», - написала Линде.

Азербайджан на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы прибегает к провокациям. 28 июля в 3:40 утра подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, нарушив режим прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы.

29 июля около 03:00 Азербайджан вновь, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, вел обстрел армянских позиций. 29 июля с 23:00 на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении пресекали попытки БПЛА противника проникнуть в воздушное пространство Армении.