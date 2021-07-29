СМИ: около 150 человек погибли при наводнении в провинции Нуристан на востоке Афганистана
По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на представителя местных властей.
По сведениям канала, в ночь со среды на четверг стихия разыгралась в уезде Камдеш, расположенный у границы с Пакистаном.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 12:30 На проведение кинофестиваля «Золотой абрикос» правительство выделило 36,82 млн драмов
- 12:21 СМИ: около 150 человек погибли при наводнении в провинции Нуристан на востоке Афганистана
- 11:59 Азербайджан не подписал мандат миротворцев: Пашинян считает это шагом против стабильности и мира
- 11:57 В Японии допустили вероятность цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения у Аляски
- 11:29 Азербайджан пытается дискредитировать трехсторонние заявления и тему открытия коммуникаций: Пашинян
- 11:18 В Армении подтверждено 233 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 123 заболевших
- 11:17 На Аляске произошло землетрясение
- 11:16 Для перемещенных из-за войны жителей Гадрута в Степанакерте строятся многоквартирные дома
- 11:14 Токио-2020: Симон уже адаптировался и ждет своего выступления: Виген Хачатрян
- 10:53 В Ираке при падении вертолета погибли пять человек
- 10:43 Газоснабжение некоторых общин Арарата и Гегаркуника временно будет приостановлено
- 10:41 В Арцахе подтвержден один новый случай заражения COVID-19
- 10:31 Айк Марутян осмотрел благоустраиваемые парки Еревана
- 10:29 В ООН предупредили о риске распространения коронавируса из Мьянмы по всему региону
- 09:58 Азербайджан манипулирует процессом представления обзорного документа в ООН
- 09:47 ВС Азербайджана вели огонь по армянским позициям: развернулась кратковременная перестрелка
- 09:46 СМИ: талибы атаковали КПП на востоке Афганистана
- 09:41 США призывают Армению и Азербайджан вернуться к переговорам под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ
- 09:24 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Перу
- 09:20 Газета «Айастани Анрапетутюн»: Решающий фактор - боеспособность Вооруженных сил Армении
- 09:16 Азербайджан прибегнул к провокации: после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен
- 08:53 Американские индексы - 28-07-21
- 08:51 Цены на цветные металлы - 28-07-21
- 08:50 Цены на драгоценные металлы выросли - 28-07-21
- 08:48 Цены на нефть выросли - 28-07-21
09:10, 23.07.2021
Просмотрели 1478 раз Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1398 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
10:08, 27.07.2021
Просмотрели 1009 раз Плененный житель Мачкалашена передан армянской стороне, азербайджанские военнослужащие избили его
12:38, 28.07.2021
Просмотрели 893 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
21:32, 22.07.2021
Просмотрели 771 раз Айк Мартиросян одержал очередную победу на Кубке мира