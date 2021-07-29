СМИ: около 150 человек погибли при наводнении в провинции Нуристан на востоке Афганистана

По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на представителя местных властей.

По сведениям канала, в ночь со среды на четверг стихия разыгралась в уезде Камдеш, расположенный у границы с Пакистаном.