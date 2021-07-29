Токио-2020: Арман Дарчинян вышел в четвертьфинал Олимпийских игр

Член сборной Армении по боксу Арман Дарчинян на Олимпийских играх в Токио свои выступления начал с победы.

Как сообщает Арменпресс, Арман Дарчинян начал свои бои в весовой категории 75 кг с 1/8 финала Олимпийских игр. Он провел бой с Андреем Шемезом из Словакии. Армянский боксер победил со счетом 5:0.

Выступившая ранее стрелок Эльмира Карапетян не смогла преодолеть препятствие квалификационного раунда, заняв в общей борьбе 18-е место. В квалификационном раунде дзюдоист Фердинанд Карапетян в категории 73 кг уступил казахстанцу Янсаю Смагулову. Боксер в весе 52 кг Корьюн Согомонян также проиграл в стартовом поединке. Он проиграл представителю Великобритании Джалалу Яфе. Тяжелоатлетка Изабелла Яйлян заняла 7-е место в весовой категории 59 кг с результатом 205 кг. Пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян не преодолели барьер квалификационного раунда на дистанции 100 метров вольным стилем.

30 июля пловец Артур Барсегян - 50 метров, вольный стиль, во второй раз выступит. Начало в 14:00.

31 июля боксер Оганес Бачков проведет второй бой. Он начнется в 07:36 по ереванскому времени.

1 августа выступят борцы греко-римского стиля. В весовой категории 60 кг Армен Меликян выйдет на ринг из 1/8 финала. Бой начнется в 06:00.

2 августа борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за выход в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30. Финал состоится 3 августа.

2 августа состоится финал состязаний по прыжкам с шестом, на котором выступит Артур Давтян.

3 августа спортсмен Леон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг. В этот же день в 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) поборется за звание чемпиона Олимпийских игр.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал предстоит 5 августа.

Последний старт олимпийской сборной Армении будет 6 августа. Вазген Теванян с 1/8 финала будет бороться за медаль в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.