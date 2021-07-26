Мое исполнение после войны изменилось: в Ереване выступит Севак Аванесян

Севак Аванесян, армянский виолончелист, проживающий в Бельгии, лауреат многих престижных международных конкурсов и член многих жюри, однако в Армении он получил признание после исполнения «Крунка» Комитаса в обстрелянной во время 44-дневной Арцахской войны церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. Виолончелист об этом исполнении говорит, что играл не он, а весь армянский народ.

Как сообщает «Арменпресс», Аванесян в настоящее время вместе со своим братом Грачья Аванесяном и пианисткой Марианной Ширинян находится в Армении, они выступят в Ереване вместе с Государственным оркестром.

В преддверии концерта, который состоится 27 июля в Концертном зале Арама Хачатуряна, журналисты имели возможность участвовать в репетиции концерта и общаться с Севаком Аванесяном, который считает себя ереванцем - он выезжает на гастроли, затем возвращается на родину.

Говоря о своем выступлении в церкви Святого Спасителя Казанчецоц, виолончелист говорит, что во время войны выступление необходимо было, чтобы показать всему миру, что происходит в Арцахе, в Армении, какая творится несправедливость, и насколько мир безразличен. «Я играл с в церкви именно этой целью, но не говорил об этом с 9 ноября, потому что это уже осталось в истории. Признаюсь, играя я не ожидал, что все так закончится. В тот момент исполнял не я. Это был весь армянский народ», - говорит виолончелист.

Выбор «Крунка» был случайным. До этого музыкант его ни разу не исполнял. Но как только он сел на стул, он понял, что должен сыграть именно «Крунк». «Я не репетировал, я не знал тональности. И если я стану сейчас репетировать, возможно, и не смогу так сыграть», - сказал он.

Севак и профессиональный спортсмен, ему удается совмещать музыку и спорт. Он уверяет, что спорт требует такой же чуткости. «Само слово боевое «искусство» уже говорит о нем как об искусстве. Несколько недель назад я в Бразилии принимал участие в первенстве по джиу-джитсу, а в Армении участвовал в первенстве по крафтингу. Собираюсь принять участие в чемпионате мира боев без правил, который состоится в конце августа. Мои руки пока серьезно не травмированы. Я во время тренировок и соревнований получаю травмы, но это не мешает мне играть на виолончели», - говорит Аванесян, добавляя, что, если бы он не играл на виолончели, то в спорте мог бы добиться большего успеха. Его интересует, сколько он еще сможет заниматься спортом, и можно ли стать чемпионом в этом возрасте.

Музыкант всегда разрушал стереотипы. Об этом свидетельствует и его игра на виолончели в Армянской Апостольской церкви. Он подчеркивает, что если он может играть на виолончели и одновременно преуспевать на ринге, почему бы ему не делать и то и другое.

Севак Аванесян сейчас играет на инструменте известного виолончелиста Миши Майского. Он придает значение не только технике исполнения, но и эмоциональности. «Я всегда репетирую технику, но во время выступления она теряется, то есть вы репетируете так много, что она становится естественным, а при выступлении - бываю я сам. Все, что я вижу, как я живу, читаю, дышу, это выражается эмоциями, которые передаются с помощью техники. Техника - это только инструмент передачи эмоций. Мое исполнение после войны очень изменилась. Теперь я все воспринимаю по-другому. Во время войны, когда я был в Арцахе, в моей голове кружилась музыка Бетховена. Это был стресс, страх в любой момент попасть под обстрел или под удар дрона. Меня, как хлеб и вода, поддерживала музыка. После войны я все воспринимаю по-другому», - сказал он.

Недавно виолончелист вернулся из Арцаха. Он говорит, что был свидетелем страшных событий, но когда он увидел, что в Арцахе дети бегают, смеются, ходят в школу, что человек, потерявший ногу, улыбается, и говорит, что все нужно заново создавать, что женщина, потерявшая в Гадруте двоих сыновей, приходит на концерт, улыбается, и тоже говорит о восстановлении, он понял, что Арцах есть, есть Армения, и все необходимо заново восстанавливать.

Касаясь предстоящего концерта с симфоническим оркестром, Севак Аванесян сказал, что он впервые выступит с ним. Идея принадлежит самому Севаку. Севак, Марианна и Грачья сейчас в Ереване, и предложили Сергею Смбатяну выступить совместно. Смбатян сразу согласился, сказав, что его не будет в Армении, но оркестром будет дирижировать Ваагн Папян. В концерте прозвучит Третий концерт Людвига ван Бетховена и Симфоническая фантазия - «Франческа да Римини» Петра Чайковского.

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Манукяна