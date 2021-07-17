Социолог отмечает рост политического отчуждения среди населения

По мнению социолога Геворга Погосяна, низкая явка на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня свидетельствует о «политическом отчуждении» значительной части населения.

Как передает Арменпресс, в своем докладе «Утерянные возможности и разрушенное общество» на конференции «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания» в формате «мозгового штурма», организованнной исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом, научный руководитель Института философии, социологии и права Национальной академии наук, академик Геворг Погосян заявил, что фактически половина населения Армении безразлична к выборам.

"Общим итогом является усиление политического отчуждения. Для многих людей не имеет значения, кто и когда будет избран. Продолжение этого - эмиграция. Потому что, если людям не интересны выборы, им не интересен их город, их страна. За четыре месяца после выборов эмигрировало около 80 000 человек. А если подвести итоги года, то можно насчитать 150-200 тысяч. Это один из важнейших симптомов разрушенного общества», - сказал социолог, подчеркнув, что Армения подошла к этим выборам после тяжелого поражения после поражения в войне и больших потерь.

По словам спикера, можно делать разные предположения об относительно низкой явке избирателей. Первым важным фактором, по словам Погосяна, является завышение количества имеющих право голоса избирателей (от 18 лет и старше).

«Дело в том, что население страны всегда меньше официально зарегистрированной - в основном за счет эмиграции», - пояснил социолог. По словам Погосяна, опросы общественного мнения, проведенные в предвыборный период, показали, что 40-45% избирателей не знают, за кого голосовать, и в результате половина имеющих право голоса не участвовала в выборах. Это второй самый низкий показатель в истории новой (1990-2021 гг.)независимой Армении (1 281 997 человек или 49,39% избирателей) после индекса досрочных парламентских выборов (48,63%) в 2018 году. Между тем, среднее количество участников 1990-2018 гг. в сумме составило 55-58%.

По результатам выборов средняя явка избирателей в регионах составила 50%, а в городах чуть меньше - 49,72%. Самая низкая явка была в Ташире (40,71%), а самая высокая - в Капане (61,43%). Самая высокая явка среди регионов была в Сюнике (60,38%), а самая низкая - в Шираке (41,24%).

Что касается политических предпочтений граждан, социолог отметил, что, хотя опросы предсказывали иную картину - блок «Айастан» - 24,1%, тем не менее, «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, силе сумел получить большинство голосов и мандатов НС - 23,8%.

По словам Погосяна, эксперты прогнозировали, что с учетом рекордного количества партий и блоков (25), в выборах примет участие большое количество избирателей, что обеспечит вхождение в парламент более 4 сил, причем никто из них не наберет больше 50%. Однако проголосовала лишь половина избирателей, имеющих право голоса.

А партия Пашиняна получила большинство благодаря голосам, собранным в регионах. В Ереване за ГД проголосовал 41% избирателей.

«Избиратели в регионах и селах обычно плохо информированы, лишены возможности смотреть альтернативные телеканалы и в целом зависят от местных властей», - сказал Геворг Погосян.

По мнению социолога, нынешняя власть сумела воспроизвестись за счет использования административного ресурса.

«Только госслужащих - 208 тысяч. Если добавить армию, полицию, спецслужбы, органы местного самоуправления, то получится около 300 тысяч человек. А вместе с членами их семей это число составит 500-600 тысяч. За партию Пашиняна проголосовал 688 761 избиратель (почти 54%)», - сказал социолог, подчеркнув, что если бы эти выборы проводила не КП во главе с исполняющим обязанности премьер-министра, а специально сформированное нейтральное временное правительство, результаты выборов были бы иные.

Что касается парламента нового созыва, Геворг Погосян отметил, что впервые за 15 лет в парламенте сформировался новый расклад политических сил.

«Наше общество добилось того, к чему стремилось: в парламенте сформировалась сильная оппозиция. Договориться с такой оппозицией будет не так просто, как с «Просвещенной Арменией» и ППА. Напротив, для эффективной работы армянскому парламенту нужна сильная, опытная, реальная оппозиция», - добавил спикер.

Конференция на тему «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания» в формате «мозгового штурма» была организована исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом.