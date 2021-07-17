Призываем армянских интеллектуалов не жалеть сил и знаний, чтобы помочь стране подняться. Сафарян

Стартовые условия в Армении сегодня намного сложнее, чем несколько лет назад. Прежние рецепты не сработают. Именно поэтому члены Евразийского клуба экспертов призывают армянских интеллектуалов не жалеть сил и знаний, чтобы помочь нашей стране встать на ноги.

Как передает Арменпресс, об этом на конференции на тему «Поствыборная Армения: реалии и ожидания» заявил глава исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие», координатор Евразийского клуба экспертов, политический аналитик Арам Сафарян, отметив, что конференция, проводимая в формате «мозгового штурма», поставила перед собой ряд сложнейших задач.

«Мы ищем честных людей, энергичных организаторов, патриотов с качествами лидеров, чтобы помочь им войти в политический процесс, помочь Родине, дать возможность максимально удовлетворить свои политические устремления. Мы считаем, что необходимо работать уже сегодня, чтобы активные политики завтрашнего дня Армении продолжали политическую линию страны, обеспечивающую стабильность, безопасность и развитие. Для нас большая роскошь – пассивно следить, как углубляется разрыв между подходами и менталитетом поколений», - сказал Арам Сафарян.

По словам политолога, в первую очередь, наше общество хочет разобраться в социально-политической ситуации, сложившейся в результате прошедших выборов. Другими словами, армянская политическая и социальная элита, активная часть общества задается множеством вопросов: в каком направлении будет развиваться политический процесс в Армении, куда приведет власть парламентского большинства в Армении, можно ли надеяться, что победит общественное единство и толерантность, или страна продолжит катиться в пучину вражды, разногласий, и, наконец, как будет развиваться процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

По словам Сафаряна, второй вопрос – всестороннее развитие, углубление и укрепление армяно-российского стратегического союза.

«Все три политические партии, прошедшие в парламент, прекрасно понимают важность этого стратегического союзничества и партнерства. Надо понять простую истину: большинство наших граждан выступает за стратегические союзнические отношения с Россией. Они выступают за участие российских вооруженных сил в обеспечении безопасности наших границ, а также в процессе модернизации и перевооружения вооруженных сил Армении. Большинство нашего народа по-прежнему доверяет России и просит ее руководство оказать всестороннюю помощь в возвращении наших военнопленных», - сказал Арам Сафарян.

В то же время аналитик ставит вопрос о том, что мы должны изучить, почему не прошли в парламент небольшие партии с пророссийской идеологией, и насколько закономерно, что в парламент не прошли партии с антироссийской риторикой.

Еще один важный вопрос, по его словам, - это преодоление постковидного кризиса. По словам Арама Сафаряна, после разрушительной эпидемии 2020г. Армения медленно и осторожно пытается вступить на путь развития и экономического роста. В связи с этим, в целях содействия развитию экономики Армении, Евразийский клуб экспертов ставит своей целью изучение текущих экономических процессов и потенциал участия Армении в евразийской интеграции, с одной целью - способствовать развитию экономики Армении и через своих экспертов делиться с мыслящей частью армянского общества своими исследовательскими материалами о реальном состоянии экономики Армении, а также своими экономическими прогнозами на обозримое будущее.

Клуб экспертов придает большое значение многовекторной внешней политике Армении, которая, по словам Арама Сафаряна, прервалась после 44-дневной Арцахской войны, и теперь, в новых реалиях, ведущие центры силы современного мира попытаются привлечь на свою сторону Армению и в новых условиях бороться друг с другом - с целью влияния на армянское общество.

«Мы призываем армянских политиков и общественных деятелей не превращать политический диалог в войну ориентаций, не превращать Армению в арену кровавой, саморазрушительной борьбы», - сказал Сафарян, подчеркнув, что они не против диалога, горячих дебатов и содержательных дискуссий, но против того, чтобы собственными руками ослаблять, разоружать нацию и оставить Армению одну перед Турцией и Азербайджаном.

«Евразийский клуб экспертов считает, что в союзе с Россией и практическом участии и интересе армянской диаспоры, с помощью наших друзей в ведущих странах мира мы наконец-то сможем выйти на путь устойчивого роста и развития, минимизировать депопуляцию нашей страны и достойно представить нашу маленькую страну в международных делах», - отметил Арам Сафарян.