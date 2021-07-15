Азербайджан говорит о коридоре, чтобы не допустить открытия региональных коммуникаций: Пашинян

Партия «Гражданский договор» на внеочередных выборах 2021 года получила мандат на открытие для Армении и Арцаха эры мирного развития. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян, добавив, что мандат предполагает создание благоприятной среды вокруг нашей страны, открытие региональных коммуникаций, региональную стабильность и установление долгосрочного мира.

«Однако после выборов то, что мы предсказывали, произошло и происходит, говоря, что существует высокая вероятность того, что Азербайджан сделает все, чтобы помешать миру в регионе, и будет делать это с той же предсказуемой тактикой, представляя, что Армения и Арцах якобы против мира, против делимитационных и демаркационных процессов. И на этом фоне он создает ложные основания для построения своей агрессивной политики, проявления которой мы наблюдаем в последние дни», - заявил и. о. премьер-министра.

Никол Пашинян подчеркнул, что рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана ведет достаточно конструктивную и эффективную работу по открытию региональных коммуникаций, и непонятные заявления Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре не имеют ничего общего, с тем, что делает рабочая группыа и с содержанием трехстороннего заявления от 11 января.

«Азербайджан делает заявления о коридоре, чтобы сорвать работу трехсторонней рабочей группы, и не допустить открытие региональных коммуникаций. Азербайджан стремится продолжить политику 30-летней блокады Армении, но мы продолжим работу рабочей группы по прорыву блокады. При поддержке наших партнеров мы добьемся открытия региональных коммуникаций», - сказал и. о. премьер-министра, добавив, что Азербайджан пытается представить, что Армения против этого и пытается мешать делимитационным и демаркационным работам.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что на самом деле все обстоит как раз наоборот, именно Азербайджан против делимитационных и демаркационных работ, потому что он вынес на арену сфальсифицированные карты, пытаясь обосновать присутствие своих вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения. По словам и. о. премьер-министра, Армения будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми возможными и невозможными способами, включая и вмешательство совместной армяно-российской военной группировки и механизмов ОДКБ.