На пропускном пункте Садахло-Баграташен возводится новый мост

На территории пропускного пункта Садахло-Баграташен на реке Дебет начались строительные работы нового моста.

Как сообщает «Арменпресс», руководитель программы строительства нового моста на пропускном пункте Садахло-Баграташен Изабелла Мурадян в беседе с журналистами 9 июля отметила, что старый мост поврежден, и технически уже не в состоянии обслуживать весь объем товарооборота и пассажироперевозок на пропускном пункте Садахло-Баграташен. Тяжеловесным машинам приходится выстраиваться в очередь, следовательно, и в техническом смысле, и в плане увеличения товарооборота и пассажироперевозок, необходима более оснащенная инфраструктура.

Изабелла Мурадян рассказала, что новый мост состоит из двух частей, каждая в одном направлении, с двумя пешеходными переходами, дренажной системой и системой освещения. Новый мост будет более комфортным для движения, сможет выдерживать гораздо большую нагрузку, что сделает передвижение грузовых и легковых автомобилей более безопасным.

«Мост будет протяженностью в 160 метров, с двусторонним движением, с уклоном около двух процентов. Река Дебет остается посреди моста, который является границей между Арменией и Грузией. Стоимость строительства 7 миллионов 300 000 евро. Строительство планируется завершить в мае 2022 года», - рассказала Изабелла Мурадян.

Строительство моста, соединяющего две страны, является совместным армяно-грузинским проектом. Он софинансируется Европейским банком реконструкции и развития, правительствами Армении и Грузии. В церемонии закладки фундамента нового моста через реку Дебет примут участие и. о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, представители организации, реализующей официальную программу - ГНКО «Дорожное управление», а также представители дипломатического корпуса. С грузинской стороны в церемонии примет участие министр территориальной инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Также будут присутствовать представители Европейского банка реконструкции и развития, также и представители организаций, осуществляющих строительную деятельность (Ariana Tunnel Dam Co., Иран) и технический надзор (Goosung Engineering Co., Ltd., Korea Consultants International Co., Ltd., Корея).